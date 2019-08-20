ايفانكا ترامب: “نشيد بمجهودات الحكومة المغربية لتعديل قانون الاراضي السلالية”

نُشر بتاريخ :  2019-08-20 - 09:46
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هبة بريس

أشادت إيفانكا ترامب في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، “تويتر”، الاثنين، بـ”خطوة اعتزام الحكومة المغربية إدخال تعديلات على قانون الأراضي السلالية”.

وذكرت نجلة الرئيس الأمريكي أنها “تتطلع لدعم هذه الخطوة التي تهدف لدعم النساء، وأنها تعلن عن تقديرها الريادة القوية للأميرة للا جمانة (سفيرة المغرب لدى واشنطن) في هذا الصدد”.

وأضافت أن “مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة ستواصل دعم الحقوق العقارية للنساء”، في إشارة إلى البرنامج الحكومي الذي أطلقته الحكومة الأمريكية في فبراير الماضي.

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