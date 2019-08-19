قبل اسابيع من الدخول المدرسي.. انتحار استاذ يهز “حي اللوز ” بازيلال

هبة بريس -

اهتزت ساكنة حي اللوز بافورار اقليم ازيلال على وقع حادث انتحار استاذ للتعليم الابتدائي صباح اليوم الاثنين 19 غشت الجاري.

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالك يدعى “ح س” عازب عثر عليه معلقا بواسطة حبل داخل دوش بمنزل اسرته الكائن بالمنطقة المذكورة حيث رجحت مصادر ان تكون اضطرابات نفسية. قد دفعت بالهالك الى وضع حد لحياته بهاته الطريقة الماساوية.

وفور اخطارها هرعت عناصر الدرك الملكي بافورار الى عين المكان حيث تمت معاينة جثة الهالك وفتح تحقيق في الواقعة لتحديد ظروفها وملابساتها فيما تم نقل الحثة صوب مستودع الاموات التابع لمستشفى بني ملال الجهوي.

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