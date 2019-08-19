تصنيف الرعاية الصحية يضع المغرب في مرتبة “مخجلة”

هبة بريس _ الرباط

وضع تقرير نشرته مجلة “سيو وورد “المغرب في آخر قائمة تصنيف الرعاية الصحية حول العالم، والذي شمل 89 دولة، تصدرتها تايوان، وذيل ترتيبها المغرب، ليصنف بعد أذربيجان وبنغلادش والعراق.

وحسب التقرير، الذي نقله موقع “الجزيرة”، فقد تم ترتيب الدول بحسب جودة نظام الرعاية الصحية فيها، وذلك بناء على قاعدة بيانات تجمع بين العديد من المصادر والإحصاءات والمعلومات من مختلف دول العالم.

وحسب المصدر ذاته، فإن تايوان حصدت أفضل علامات، وذلك بالنظر إلى عديد العوامل، من بينها مهارات الإطار الطبي وكفاءته، والتجهيزات المتوفرة والطرق الحديثة في التشخيص والعلاج، ومدى قرب المرافق الصحية.

أما بقية الدول التي جاءت ضمن العشر الأوائل بعد تايوان، فهي كوريا الجنوبية واليابان والنمسا والدانمارك وتايلاند تليها إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وأستراليا.

واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 30، سبقتها المكسيك في المركز 29، فيما حلت الأرجنتين في المركز 27 باعتبارها أفضل دولة لاتينية في الرعاية الصحية.

أما الصين، فقد حلت في المركز 46، وذلك نتيجة لبنيتها التحتية المتهالكة، وعدم وصول أغلب السكان إلى النظام الصحي، وجاءت أغلب الدول الناطقة بالإسبانية في منتصف الترتيب، حيث إن كولومبيا في المرتبة 35، والأوروغواي 38 والشيلي 44 وكوستاريكا 50 وكذلك البيرو 62، وبورتوريكو 64 وجمهورية الدومينيكان 72.

أما الدول الأسوأ في تصنيف الرعاية الصحية، والتي حلت في المراكز الأخير، فهي بنغلاديش في المركز 85 وأذربيجان 86 والعراق 87 وفنزويلا 88 والمغرب 89.

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