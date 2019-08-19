العثماني: أم زوجة ابني “ريفية” ولم نحجز لاي شخص فندقا بمناسبة حفل الزفاف

هبة بريس - الرباط

أكد مصدر مقرب من سعدالدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية صحة خبر زواج ابنه نجم الدين من فتاة والدها سوري الاصل، امس الاحد بمدينة طنجة.

وكشفت ذات المصادر ان والد زوجة نجل العثماني منحه الملك الحسن الثاني الجنسية المغربية منذ حوالي 60 سنة مضيفا :” اما ام العروسة فهي مغربية أمازيغية الأبوين أحدهما من امتناكة نواحي تارودانت والآخر من الريف”

ونفى المصدر ان حجز فنادق فخمة لأصدقاء وعائلات العثماني بحيث لم يتم الحجز لأي شخص ولم يحضر اي شخص من الشخصيات القيادية في الحزب وأن حفل الزفاف أقيم أمس الأحد في قاعة أفراح عادية بطنجة بحضور أصدقاء و أقارب العروسين فقط.

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