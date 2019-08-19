مجهولون يحرقون حاويات الأزبال من النوع الممتاز بفاس والجناة أحرار

ع محياوي – هبة بريس

تعرضت مجموعة من حاويات الأزبال الى الحرق من طرف مجهولين بمدينة اليوم الأحد ، بمدينة فاس وبالضبط بحي واد فاس.

وقال مسؤول بشركة أوزون ، أن عدد من الحاويات بإحدى الساحات بحي واد فاس، تعرضت إلى الحرق دون ان تتمكن الجهات المعنية من العثور على الفاعلين في ظل غياب شهود عيان لحظة ارتكاب هذه الافعال التي وصفها بالصبيانية.

وتفاجئ مجموعة من المارة بنيران تلتهم حاويات الأزبال من النوع الجميل بمواصفات عالية ، الموضوعة في أحد الأحياء بواد فاس ، مستغربين من هذا الفعل الذي قام به مجهولين، معبرين عن غضبهم تجاه هذه الممارسات الصبيانية التي يقترفها هؤلاء.

مصادر ل ” هبة بريس” قالت، أن شركة أوزون بفاس المفوض لها تدبير شؤون النظافة بالمدينة، قد وضعت شكاية في الموضوع لذى المصالح الأمنية من أجل فتح تحقيق والوصول إلى هوية الجناة.

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