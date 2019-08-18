ضاهر محمد؛ مراكش

احتضن المركب السياحي « 555 » بالمنطقة السياحية اكدال ليلة امس حفل كبير احياه الفنان الفرنسي ذو الاصول الافريقية Maitre Gims بحضور جماهير غفيرة تفاعلت مع أغانيه ، حيث عملت على ترديدها معه و الرقص على نغماتها و هو ما أضفى على السهرة جمالية و رونقا كبيرين عكسا حسن اختيار المنظمين للفنان الكبير Maitre Gims.

كما عرف الحفل تنظيما محكما من قبل المسؤولين على المركب السياحي « 555 » وكذلك رجال الامن بولاية امن مراكش، نظرا لتوافد جماهير غفيرة من المغرب وكذلك افراد الجالية المقيمة بالخارج والتي تقضي عطلتها داخل الوطن، لمتابعة حفل الفنان الشهير Maitre Gims.

و اعترف الفنان الفرنسي ذو الأصول الإفريقية Maitre Gims في بداية الحفل بعشقه للمغرب، وبالخصوص مدينة مراكش بحيث يعتبرها موطنه الثاني.

وسبق للفنان Maitre Gims ان كشف خلال ندوة نظمت في إطار مهرجان “موازين إيقاعات العالم” إنه يقيم حاليا بمدينة مراكش، وأخذ قرار الاستقرار بها منذ سنوات، عقب زياراته المتعددة إلى المملكة؛ والتي كان الدافع وراءها هو زيارة أقارب له يقيمون هنا، أو أشخاص يتعاملون معه فنيا.

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