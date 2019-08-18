بعد الإقصاء الصادم.. الأهلي المصري يعلن إقالة لاسارتي

هبة بريس - وكالات

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، إقالة الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وتولي محمد يوسف المدرب العام المهمة، بشكل مؤقت.

وقال الأهلي في بيان رسمي اليوم: “قررت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي توجيه الشكر للأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ومعاونيه الأجانب، على الفترة التي تولى فيها القيادة الفنية”.

وأضاف البيان: “قررت اللجنة تكليف محمد يوسف، بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “جاء ذلك بعدما دعا محمود الخطيب، اللجنة لاجتماع مطول اليوم لتقييم مسيرة الفريق بعد نهاية الموسم فعليا، ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية وبعض الملاحظات التي رصدتها اللجنة طوال الفترة الماضية”.

وأردف البيان “اللجنة لم تتطرق إلى هذه الأمور في حينها، حفاظا على استقرار الفريق وانتظارا لنهاية الموسم، ليكون التقييم شاملا وصحيحا، وهو ما ساهم كثيرا في حصول الفريق على البطولة الأهم محليا والمفضلة لجماهير الأهلي وهي بطولة الدوري، وهو ما يتفق مع سياسة النادي على مدار تاريخه”.

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