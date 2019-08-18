العثماني يحل بطنجة لعقد قران نجله بابنة ثري سوري

هبة بريس _ مكتب طنجة

افادت مصادر خاصة ان سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والامين العام لحزب العدالة والتنمية حل امس السبت بمدينة طنجة لعقد قران نجله نجم الدين بابنة ثري سوري مقيم بعاصمة البوغاز.

ويعقد نجل رئيس الحكومة، بعد قليل، قرانه على ابنة رجل ثري مشهور بطنجة حيث حل رئيس الحكومة رفقة زوجته وبعض من أفراد عائلته، لحضور مراسيم حفل الزواج.

واضافت المصادر ان حفل العثماني اختار ان يكون حفل الزفاف بسيطا في غياب قيادات من البيجيدي مقتصرا على اقارب العائلتين فقط.

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