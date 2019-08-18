انفراد: فرار “زريقة” مصفد اليدين من دائرة امنية بمراكش و”مكوار” يدخل على الخط

ضاهر محمد_ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان المراقب العام محسن مكوار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، تمكن قبل قليل من صباح اليوم الاحد مدعوما بكومندو امني من توقيف الملقب ب”زريقة” اخطر مجرم باحياء المسيرة ودوار ايزيكي والمحاميد، بعد فراره ليلة امس من الدائرة الامنية 12 مصفد اليدين.

وتعود تفاصيل الحادث حسب نفس المصادر، اقدام المدعوا “زريقة” ليلة امس على اقتحام “سناك” لبيع المأكولات الخفيفة بشارع العيون بمقاطعة المنارة، حيث احدث خسائر مادية جسيمة بواسطة سيف من الحجم الكبير، وكذلك سرقته لمبلغ مالي من داخل “سناك” تحت التهديد بالسلاح، ليتم اشعار مختلف المصالح والدوريات الامنية بتفاصيل الحادث، حيث تم توقيفه من قبل فرقة الابحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائة في ظرف زمني وجيز بحي دوار ايزيكي، وتسليمه لعناصر الامن بالدائرة 12 من اجل تحرير محضر الايقاف، إلا انه تمكن من الفرار في غفلة من رجال الشرطة المداومة داخل الدائرة، الامر الذي خلف حالة استنفار بولاية امن مراكش، ورجال المراقب العام محسن مكوار رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، الذين تمكنوا من اعتقاله بعد سلسلة من الابحاث والتحريات مكنت من تحديد مكانه.

الى ذلك تم نقل الموقوف صوب مقر ولاية امن مراكش، تحت حراسة امنية مشددة، كما تم فتح تحقيق من اجل الكشف عن تفاصيل فرار “زريقة” مصفد اليدين من داخل مقر الدائرة، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه امام النيابة العامة بمراكش.

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