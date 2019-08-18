أزيد من 100 ألف سيارة تجوب شوارع أكادير خلال الصيف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر عليمة ل ” هبة بريس” أن أزيد من 100 ألف سيارة جابت شوارع مدينة أكادير خلال النصف الثاني من شهر يوليوز والنصف الاول من شهر غشت الجاري، من أجل قضاء عطلة فصل الصيف.

وأغلبية أسطول السيارات من مدن الجنوب متبوعا بمراكش والدار البيضاء والباقي من مدن الشمال، وهو ما ساهم بشكل كبير في تعثر حركة السير خصوصا في فترات الدروة منتصف النهار وبالمساء حتى الساعات الاولى من كل صباح.

وتعد النقط التالية من المدارات الحضرية، الاكثر ازدحاما، ابتداءا من منطقة ” تيكوين على الطريق الوطنية 1 ومدخل منطقة الدراركة الطريق السيار، وكذلك على مستوى شمال أكادير من منطقة إيمي ودار وتغازوت و أورير، ووصل تعثر حركة السير على مسافة 35 كلمترا شمالا الى قرابة ثلاث ساعات خصوصا بالمساء.

ولازالت مجموعة من النواقص والعيوب تعرقل حركة السير والجولان بالمدينة، حيت لم لم تنفع المدارات وسط المدينة في تسهيل السير، كما ان عدد من التجزئات السكنية بالمدينة مرتبطة بطرق واحدة، في غياب لأنفاق وقناطر ممكن ان تسهل السير وتخدم مخطط المدينة بهذا الخصوص على المستوى المتوسط والبعيد.

وبالرغم من ان كثيرون يعولون على الطريق الدائري الرابط بين مطار المسيرة مرورا بالطريق السيار في اتجاه تغازوت من اجل تخفيف الضغط على المدينة، فالوضع سيبقى قائما من الازدحام إذا لم يتم وضع خطة جديدة تشمل انشاء انفاق او قناطر توزع حركة السير نحوى التجزئات الكبرى بالمدينة.

وكان المجلس البلدي لاكادير في عهد العمدة السابق طارق القباج، ان شارك في لقاءات تشاورية وتبادل للتجارب مع دولة الصين الشعبية، ولا يعرف بعد هل المجلس الحالي قد استمر في تلك التجارب، ام انسحبت اكادير في تفعيل تلك المشاركات

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