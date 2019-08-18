مطالب بفتح تحقيق في “مجزرة” ارتكبها خليجيون بحق الطيور

هبة بريس _ الرباط

طالب نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من السلطات فتح تحقيق في الفيديو الذي نشره خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامهم بقنص عدد كبير من الطيور يعتبر نواحي مدينة مراكش.

من جهته، اعتبر أيوب محفوظ المنسق الوطني لجمعيات القنص بالمغرب أن ما قام به الخليجيون يهدد ثروة الوحيش حيث طالب محفوظ بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات ضد المتورطين.

وأثار الشريط المتداول استياء واسعا على شبكات التواصل الاجتماعي، التي دعا عدد من روادها وزارة الفلاحة والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى التدخل العاجل لحماية الوحيش من القنص الجائر.

وتعرضت طيور القُميري وفق صور وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام إلى مجزرة وحشية بحق العديد من الطرائد، خاصة طيور القُميري التي تكبدت خسائر بالجملة، بعد أن أبيد منها أزيد من 1490 طائر ، في واحدة من التجاوزات الخطيرة والانتهاكات الجسيمة،من طرف بعض الخليجيين من مخربي الثروة الحيوانية بالمنطقة، وذلك أمام عجز الجهات المختصة،عن حماية الطرائد وردع مخربي الغابة

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