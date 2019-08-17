لاجراء فحوصات طبية.. نقل بوعشرين الى المستشفى وسط حراسة أمنية مشددة

هبة بريس _ الرباط

نقل الصحافي توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق لجريدة “أخبار اليوم”، صباح أول أمس الخميس، إلى مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي الاسعافات الضرورية، راجراء فحوصات طبية.

مصادر اعلامية اكدت ان بوعشرين تدهورت حالته الصحية في الآرنة الاخيرة حيث أجريت له فحوصات على القلب والعمود الفقري والعيون، إضافة إلى فحوصات أخرى أجراها له طبيب مختص في الطب الباطني.

ونقل بوعشرين تحت حراسة أمنية مشددة، كلف بها أزيد من 25 عنصرا أمنيا بالزي الرسمي ودونه، بالإضافة إلى خمسة حراس من السجن.

من جهة أخرى، تواصل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أطوار جلسات الاستئناف لمحاكمة بوعشرين المحكوم ابتدائيا ب12 سنة سجنا، لتورطه في قضايا جنسية خطيرة والاتجار في البشر والاغتصاب والقوادة والتحرش الجنسي في حق 11 ضحية.

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