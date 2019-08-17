وفاة اربعينية ببيت عشيقها بمركز سيدي رحال

ضاهر محمد _ مراكش

علمت “هبة بريس “من مصادر مطلعة، ان عناصر الدرك بسيدي رحال عمالة قلعة السراغنة، فتحت تحقيق تحت اشراف النيابة العامة زوال يوم السبت مع شاب حول ظروف وملابسات وفاة اربعينية في منزله.

وكشفت نفس المصادر، ان عشيقة الشاب تبلغ من العمر 49 سنة وتربطه بها علاقة غرامية منذ 30 سنة حيث يلتقيان كل اسبوعين يمارسون الجنس ويعاقرون الخمر.

وإلى ذلك، انتقلت عناصر الفرقة العلمية والتقنية التابعة للقيادة الجهوية للدرك بمراكش الى عين المكان من اجل تعميق البحث ونقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

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