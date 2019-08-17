تطوان.. توقيف سيدة متهمة بالنصب على 23 محاميا

أوقفت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن تطوان، يوم أمس الجمعة،صاحبة وكالة أسفار متورطة في قضية نصب على 23 محاميا ينتمون لجمعية المحامين الشباب بتطوان.

مصدر مطلع اكد ان المحامين المنتمين لهيئة تطوان، قاموا بمنح وكالة أسفار تعود ملكيتها للسيدة المذكورة مبلغ 33 مليون سنتيم، بهدف تنظيم رحلة سياحية إلى مجموعة من الدول الأوروبية، لكن بعد إتفاق المحامين مع الوكالة على موعد السفر، تفاجأوا بعد وصولهم إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعدم برمجة رحلتهم وغياب ممثلي الوكالة، وبأن جميع حجوزاتهم مزيفة.

واضاف المصدر ذاته ان المحامون مادفعهم قدموا شكاية مباشرة إلى النيابة العامة تم على إثرها توقيف المعنية على خلفية البحث.

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