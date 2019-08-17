بنشماس : منطقة “السماعلة” حملت المشعل لرفع راية البلاد بالتضحية بالدماء والأرواح

هبة بريس ـ خريبكة

انطلقت، زوال اليوم السبت 17 غشت 2019 بإقليم خريبكة أشغال اللقاء التواصلي، الذي ينظمه حزب الأصالة والمعاصرة، برئاسة الأمين العام حكيم بن شماش مع مناضلات ومناضلي الإقليم.

ويدخل هذا اللقاء، ضمن دينامية اللقاءات التواصلية مع المناضلين على مستوى مجموع جهات المملكة، بهدف تقوية أداء الحزب وتأهيل الخطاب السياسي والبنيات التنظيمية، وتعزيز مكانة الحزب في المشهد السياسي الوطني.

بنشماس، الذي تحدث اليوم بجماعة أولاد فنان (قبيلة السماعلة) دائرة وادي زم إقليم خريبكة قال:”ننتظر منكم تنظمو وتهيكلو الحزب باش تنقلو مشاكل وهموم المنطقة”.

وأضاف بنشماس إن منطقة السماعلة زكية قدمت شهداء لطرد الاستعمار، إذ اشتهرت ساكنتها بالمقاومة، وحملت المشعل لرفع راية البلاد بالتضحية بالدماء والأرواح.

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