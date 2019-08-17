ارتفاع حوادث السير في عيد الأضحى يجر اعمارة وبوليف للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط
بعد الارتفاع الذي شهدته حوادث السير بالمغرب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى وبعده، والتي خلفت عشرات القتلى والمصابين والجرحى؛ طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور عبد القادرة اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل.
ودعا محمد أبودرار، رئيس فريق حزب “الجرار” بمجلس النواب، في مراسلة له، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، طبقا للنظام الداخلي للمجلس بحضور كل من اعمارة وبوليف.
وطالب الحزب بعقد اجتماع يسعى إلى تدارس موضوع “تنامي حوادث السير المميتة ببلادنا في الآونة الأخيرة، وما خلفته من قتلى وجرحى ومصابين، وكذا الاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة الأخيرة”
حسن سلا
في 17:15
الحوادث حنى الي كنتسببو فيها فعلا عندنا طرقان محفرين وصغار وحنا عارفين هادشي وزايدينها بالسرعة والتجاوزات المعيبة وعدم احترام الاسبقية اش غيديرلينا لوزير راه العيب فينا الله يهدي الجميع
اخداد احمد
في 20:03
يجب مساءلة مندوبية السامية للوقاية من حوادث السير التي تاخد اموال عامة و النتيجة زيادة الحوادث
Akhadad.ahmed55@gmail.com
في 20:06
بما ان حوادث السير في تصاعد يجب الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير لانها ترصد لها ميزانية من المال العام و النتيجة معاكسة
مدوخ
في 20:37
حوادث التصادم خاصة التي تكون ضحيتها مجموعة من السيارات تكون بسبب عدم احترام المسافة القانونية والمصيبة ان السائقين يلومون بعضهم بسبب التوقف المفاجيء رغم ان من امامك يحجب عنك الرؤية، غريب جدا هذا المنطق الاعوج.