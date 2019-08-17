ارتفاع حوادث السير في عيد الأضحى يجر اعمارة وبوليف للمساءلة البرلمانية

هبة بريس ـ الرباط

بعد الارتفاع الذي شهدته حوادث السير بالمغرب خلال الأيام الأخيرة قبل حلول عيد الأضحى وبعده، والتي خلفت عشرات القتلى والمصابين والجرحى؛ طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بعقد اجتماع بحضور عبد القادرة اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إلى جانب محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل.

ودعا محمد أبودرار، رئيس فريق حزب “الجرار” بمجلس النواب، في مراسلة له، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالغرفة الأولى إلى عقد اجتماع عاجل للجنة، طبقا للنظام الداخلي للمجلس بحضور كل من اعمارة وبوليف.

وطالب الحزب بعقد اجتماع يسعى إلى تدارس موضوع “تنامي حوادث السير المميتة ببلادنا في الآونة الأخيرة، وما خلفته من قتلى وجرحى ومصابين، وكذا الاطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذه الظاهرة الأخيرة”

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