العثور على جثة شاب مشنوق وسط غابة بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان مجموعة من الواطنين تمكنوا صباح اليوم من العثور على جثة شاب معلقة بشجرة وسط غابة الشباب قرب حدائق المنارة.

الحادث خلق حالة استنفار وسط الاجهزة الامنية

بمراكش، حيث حلت عناصر الامن بمنطقة المحاميد وكذلك عناصر الشرطة القضائية وفرق مسرح الجريمة، مباشرة بعد اشعارهم بحادث العثور على جثة الشاب مشنوقة وسط الغابة.

وإلى ذلك، تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة الخطيرة وتحديد هوية الضحية قبل أن يتم نقل جثته الى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

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