فاتورة عشاء تدفع قيادي ب”الوردة” للاحتجاج على أحد مطاعم المضيق

هبة بريس _ مكتب طنجة

صب جواد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي جام غضبه على شجع وغلو_حسب تعبيره_ احد المطاعم بمدينة المضيق شمال المملكة بعد تناوله لوجبة عشاء ستظل راسخة في ذهن شفيق.

ونشر القيادي الإتحادي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بعد تفاجئه بالفاتورة الصاروخية لوجبة العشاء والتي بلغت 1245 درهم، بحيث كلفته وجبة واحد مكونة من سمكتين مبلغ 490 درهم.

وأضاف المعني أنه بعد احتجاجه على ثمن الوجبة المرتفعة السعر، أكد له أحد المسؤولين بالمطعم بأنهم يبيعون بعض أنواع السمك “بأكثر من ألف درهم للكيلو لأنهم أحسن مطعم فإفريقيا”، مضيفا بعجرفة “تستحق التصرفيق خلص وسير شكي”.

وحذر شفيق متابعيه من الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه وطالبهم بأخد الحيطة خصوصا عند تواجدهم بمطاعم مدن الشمال واصفا إياهم بمصاصي الدماء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0