فاتورة عشاء تدفع قيادي ب”الوردة” للاحتجاج على أحد مطاعم المضيق

هبة بريس _ مكتب طنجة
صب جواد شفيق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي جام غضبه على شجع وغلو_حسب تعبيره_ احد المطاعم بمدينة المضيق شمال المملكة بعد تناوله لوجبة عشاء ستظل راسخة في ذهن شفيق.
ونشر القيادي الإتحادي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بعد تفاجئه بالفاتورة الصاروخية لوجبة العشاء والتي بلغت 1245 درهم، بحيث كلفته وجبة واحد مكونة من سمكتين مبلغ 490 درهم.
وأضاف المعني أنه بعد احتجاجه على ثمن الوجبة المرتفعة السعر، أكد له أحد المسؤولين بالمطعم بأنهم يبيعون بعض أنواع السمك “بأكثر من ألف درهم للكيلو لأنهم أحسن مطعم فإفريقيا”، مضيفا بعجرفة “تستحق التصرفيق خلص وسير شكي”.
وحذر شفيق متابعيه من الوقوع في نفس الفخ الذي وقع فيه وطالبهم بأخد الحيطة خصوصا عند تواجدهم بمطاعم مدن الشمال واصفا إياهم بمصاصي الدماء.
عبدو
في 00:09
انت لباغي الشمال وافين غادي فبن اوا غادي.
لمولف اعوم فالبانيو اسداه للبسين.
ياك انت لي قلبتي عليهم واش دخلوك بزز ولكن راه عطاك الجواب ملي قال ليك خاصك تسرفيق وخلص وسير شكي.
وتانيا علاش ماشكتش واش بغيتي يخلصو عليك القراء،اسمح لي مولف البليكي داكشي علاش جاك غالي.
انت باغي الشمال والبحر والنخوة فابور راه عشا فجامع الفناء خمس الاف درهم وبعد الاحتجاج على الغلاء خلصوا تلاتة الاف درهم.
انصحك مرة اخرى بواطة طون وباگيطة وموناضا راه مغدي باتنى عشر درهما اي خمسة افراد تلاتون درهما.
انصحك مرة اخرى باستشارة دوي الدخل المحدود لما تريد الاكل خارج المنزل.
ولد حميدو
في 02:23
و من يقصد المطاعم الفاخرة غيركم
حسب رايي بما ان المطعم يسلم الفاتورة فالثمن محدد اما ادا لم يضطلع عليه في اللاءحة فهده غلطته