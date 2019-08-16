رئيس إندونيسيا يقترح رسميًا نقل العاصمة لجزيرة بورنيو‎

نُشر بتاريخ :  2019-08-16 - 16:53
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هبة بريس - وكالات

اقترح الرئيس الإندونيسي ”جوكو ويدودو“، اليوم الجمعة، على البرلمان نقل العاصمة من جاكرتا المدينة المزدحمة التي يسكنها عشرة ملايين نسمة، وترتفع فيها معدلات التلوث إلى جزيرة بورنيو، لكنه ترك الإندونيسيين يضربون أخماسًا في أسداس بشأن الموقع المحدد.

وطرح الرئيس، الاقتراح في خطاب حالة الاتحاد قبل يوم واحد من احتفال البلاد بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلالها، واقترح إقامة العاصمة الجديدة في كاليمانتان على الجانب الإندونيسي من جزيرة بورنيو، التي تتقاسم جاكرتا السيادة عليها مع ماليزيا وبروناي.

وقال ”إنني هاهنا أسألكم الموافقة على نقل عاصمتنا الوطنية إلى كاليمانتان“.

وقال ”العاصمة ليست مجرد رمز للهوية الوطنية، لكنها أيضًا تمثيل لتقدم الأمة. هذا من أجل تحقيق العدالة والمساواة الاقتصادية“.

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