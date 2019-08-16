مولاي هشام يقضي عطلته بالمضيق ويعلق: “المنظر خلاب وحسن الجوار”

هبة بريس

نشر الامير مولاي هشام، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة خلال قضائه لعطلة عيد الأضحى بمدينة المضيق.

وعلق الامير الذي حل قبل أيام بأرض الوطن لقضاء هذه المناسبة مع عائلته على الصورة بالقول: “لحظة استراحة رفقة أميرتي باهية، ابنة شقيقي، أثناء عطلة العيد في المضيق، وكل منا منغمس في اهتماماته”

وتابع قائلا:”الجو رائع والمنظر خلاب وحسن الجوار”.

هذا ويشار الى أن ابن عم الملك محمد السادس، أثار فوضى كبيرة نهاية الاسبوع المنصرم، بمطار الرباط سلا، على خلفية احتجاجه على تأخير حقائبه، مقدما نفسه بصفة “الامير” ومطالبا بحل مشكلته في ظرف زمني وجيز.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0