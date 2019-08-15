الحنودي : مواقف بعض معتقلي الحراك ستعقد الملف وعناد الدولة لايقبل الابتزاز “

هبة بريس - الرباط

بعد تهديد بعض معتقلي ” حراك الريف” بالاعلان عن مواقف راديكالية ، اعتبر المكي الحنودي رئيس جماعة لوطا باقليم الحسيمة والفاعل السياسي والمدني ان فتاوى البعض ستزيد من تعقيد ملف المعتقلين.

وكتب الحنودي في تدوينة على حسابه بموقع فايسبوك قائلا :”فتاوى البعض من هناك سوف تغرق بعض المعتقلين وتعقد ملف الريف اكثر ، فالمواقف ليست جلبابا يُلبس ويُخلع حسب فصول السنة او حسب الصهد والبرد ، المواقف السياسية تؤَسَّس على تحليل منطقي للأوضاع بالاستناد الى مرجعية فكرية وسياسية ، واعتماد منهجية محددة في مقاربة الوضع والآفاق المستشرفة. ”

واضاف الحنودي في ذات التدوينة :” التزام الصمت لبعض الوقت كان مؤشرا واضحا على الرغبة الأكيدة في الانخراط في البحث عن حل سياسي لملف سياسي او هكذا اريدَ له بعد ان انطلقت بداياته بأبعاد اجتماعية تنموية .”.

واعتبر الحنودي في تدوينته ان” موازين القوى واضحة حتى لعامة الناس ، وعناد الدولة اضحى خيارا لا رجعة فيه -في سياق دولي يغري بذلك- ولا يقبل الابتزاز او المزايدة السياسوية ، وبالتالي فإن اي تجذر في مواقف بعض المعتقلين سوف يزكي هذا الخيار وسوف يشرعن -الى حد بعيد- كل ما قامت به الدولة من مقاربات أمنية وقضائية قاسية.”

وختم بالقول ان الحل السياسي يقتضي تليين المواقف وتوضيح العلائق المتشعبة في هذا الملف المنكوب لافتا الى انه يجب مد اليد للمبادرات المجتمعية ، السياسية منها والحقوقية مع العمل على الانخراط الوازن في تحديد المعالم الجديدة للوطن.

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