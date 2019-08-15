اسبانيا.. اعتقال سائق حافلة يقرأ القرآن أثناء القيادة

هبة بريس _ مكتب طنجة

تسبب فيديو وثقته عائلة اسبانية على الطريق السريع بفرنسا في اعتقال سائق حافلة كانت تقل افرادا من الجالية المغربية متجهة الى المغرب بسبب قراءته للقرآن اثناء القيادة.

وجرى اعتقال السائق من طرف السلطات الاسبانية بعدما اظهره شريط فيديو وثقته عائلة اسبانية السائق وهو بدون حزام السلامة، ويقرا القران اثناء القيادة، مما اعتبرته الشرطة يشكل خطرا على راكبي الحافلة وباقي مستعملي الطريق.

وقد جرى وضع السائق رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه على انظار النيابة العامة المختصة، لتحديد التهم التي ستوجه اليه

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