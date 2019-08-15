ام لثمانية أطفال تنتحر من الطابق الثالث بتطوان

نُشر بتاريخ :  2019-08-15 - 18:18
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اسماعيل بويعقوبي _ هبة بريس

لازال شبح الانتحار يخيم على سماء مدينة تطوان بحصده لمزيد من الارواح من مختلف الفئات العمرية ذكورا واناثا ، حيث أقدمت امرأة في عقدها الخامس وأم ل8 أبناء، على إنهاء حياتها صباح اليوم الخميس 15 غشت 2018، عن طريق رمي نفسها من الطابق الثالث لإحدى الإقامات السكنية بتطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة فالهالكة القت بنفسها من اعلى الطابق الثالث لعمارة سكنية تقع بحي السكنى والتعمير، حيث رجحت ذات المعطيات ان تكون اضطرابات نفسية قد دفعت بها إلى انهاء حياتها بهذه الطريقة المؤلمة.

وفور اخطارها بالواقعة، حلّت المصالح الأمنية بعين المكان لفتح تحقيق في القضية، فيما تم نقل جثة المعنية بالانتحار إلى مستودع الأموات التابع لمستشفى سانية الرمل.

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تعليق واحد

  1. ولد لبلاد

    في 00:49

    لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، ما الذي يقع لهؤلاء المنتحرين، اللهم ألطف بعبادك الصالحين

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