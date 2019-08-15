رسميا.. الجامعة تقدم خليلوزيتش مدرب “أسود الأطلس” الجديد

هبة سبور – شفيق عنوري

تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع المدرب البوسني/الفرنسي وحيد خليلوزيتش، للإشراف على الجهاز الفني للمنتخب الأول، خلفا للفرنسي هيرفي رونار، الذي استقال من منصبه بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2019.

وقدمت الجامعة، اليوم الخميس، المدرب الجديد لـ”أسود الأطلس” والذي يمتد عقده مع النخبة الوطنية لثلاث سنوات مقبلة، لوسائل الإعلام.

ويملك خليلوزيتش سجلا تدريبيا حافلا على مستوى المنتخبات والأندية، حيث سبق له التتويج مع الرجاء بلقب دوري أبطال إفريقيا في 1997، وقاد منتخب ساحل العاج للتأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا وكأس العالم سنة 2010، دون تلقي أي خسارة، قبل أن ينتقل للإشراف على الجزائر ويتأهل معها لثمن نهائي كأس العالم 2014، وخرج بصعوبة وبعد التمديد أمام ألمانيا التي توجت باللقب فيما بعد.

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