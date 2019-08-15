” أوزون ” تبصم على مجهود استثنائي طيلة أيام عيد الأضحى المبارك

هبة بريس- الرباط

استطاعت شركة “أوزون” أن تبصم بقوة و بمجهود استثنائي في مختلف المدن المغربية التي تتولى فيها تدبير مرفق النظافة، أن تكسب رهان تنظيف المدن و تخليص الأزقة و الشوارع من مخلفات أضاحي عيد الأضحى، خاصة في الأحياء الشعبية التي تعرف تواجد كثافة سكانية كبيرة جدا.

و قبيل عيد الأضحى المبارك، عززت ذات الشركة خدماتها الخاصة بعيد الأضحى، من خلال ابتكار آليات جديدة للتواصل و التعبئة حيث روجت الشركة بشكل مكثف لصور توضيحية، تبرز كيفية التعاون مع عمال النظافة خلال هاته المناسبة الاستثنائية، كما روجت لأشرطة مرئية متطورة قصد الرفع من منسوب الوعي لدى المواطن.

و استطاعت شركة الأوزون أن تكسب رهان النظافة خلال الأيام الموالية لعيد الأضحى المبارك في العديد من المدن المغربية ( سلا، تمارة، هرهورة، بنسليمان، تامسنا، بوزنيقة، خريبكة، سطات،فاس، سيدي قاسم، صفرو، شفشاون، خنيفرة، العيون…) وهو ما تم تأكيده من خلال تصريحات متفرفة لعدد من المواطنين و فعاليات المجتمع المدني، الذين عبروا عن ارتياحهم للمجهود المبذول من طرف ذات الشركة التي عززت أسطولها بعدد من التجهيزات و الآليات المتطورة، كما نوعت من أساليب اشتغالها بعدما دشنت و لأول مرة بالمغرب عملية الحاويات المدفونة في طل من مدينتي سلا و فاس.

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