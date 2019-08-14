غرامات مضاعفة ومخالفات سير جديدة تدخل حيز التنفيذ

هبة بريس _ الرباط

كشفت مصادر متطابقة ان السلطات سنت مخالفات سير جديدة وغرامات سيتم تسجيلها واحتسابها للسائقين والتي سيشرع في تنفيذها والعمل بها والمتعلقة في مجملها بتجهيزات السيارة من الداخل.

المخالفات التي تم إدراجها حديثا، بعضها لا علاقة له بالسير على الطرقات، وإنما بتجهيزات السيارة، بعد أن صار ممنوعا تركيب شاشات تعرض الفيديوهات أمام السائق، سواء في المكان المخصص للمشغل الصوتي أو على المرآة الداخلية للسيارة، لأن ذلك يشتت انتباه السائق.

المخالفة الأخرى التي دخلت حيز التنفيذ، تتعلق بعدم وجود منبه “كلاكسون” داخل السيارة أو تعطل ماسحات الزجاج بات بدوره يستوجب تغريم سائق العربة.

أما بالنسبة للسير على الطرقات، أصبح استعمال الإشارة الضوئية “سينيال” واجبا عند تغيير الاتجاه من ممر إلى ممر أو الانعطاف إلى طريق أخرى ، بل وحتى السير بسرعة بطيئة جدا تعرقل السير دون استعمال أضواء التنبيه بات مخالفة مرورية.

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