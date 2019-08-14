تصنيف المغاربة من بين أكثر الشعوب غضبا في العالم

هبة بريس _ وكالات

كشف استبيان أجرته مؤسسة “غالوب” للدراسات، أكثر الدول غضبا حول العالم، ومن بينها المغرب.

وأشار الاستبيان إلى وجود أربع دول عربية ضمن الدول الأكثر غضبا، وهي العراق وفلسطين والمغرب وليبيا، مشيرا إلى أن الدول العربية تملك أقل كم من المشاعر الإيجابية عالميا.

وحسب الموقع الرسمي للمؤسسة، فإن من بين الأسئلة الموجهة في الاستبيان لاختبار المشاعر الإيجابية، كانت: “هل شعرت براحة كافية البارحة؟، و هل غضبت البارحة؟”، ليحصل المغاربة على نسبة مرتفعة، بلغت 41 في المائة، بفارق نسبة واحدة عن التركيين الذين حصلوا على المركز السادس بنسبة 40 في المائة.

وحصل الشعب الأرميني على المركز الأول عالميا، فيما جاء الشعب العراقي في المركز الثاني عالميا والأول عربيا، كما شملت القائمة فلسطين وليبيا.

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