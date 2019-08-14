طنجة.. جمع أزيد من 7000 طن من النفايات خلال فترة عيد الأضحى

هبة بريس - و م ع

أفادت جماعة طنجة بأن كمية النفايات التي تم جمعها، خلال فترة عيد الأضحى، تجاوزت 7000 طن.

وأوضحت الجماعة أن عملية جمع مخلفات عيد الأضحى، التي انطلقت بتعاون وتنسيق مع الشركتين المفوض لهما تدبير مرفق النظافة، أسفرت عن جمع أزيد من 7000 طن من النفايات خلال يومين، ومكنت المدينة من كسب رهان العودة إلى “الحالة الاعتيادية” قبل منتصف ليلة الثلاثاء.

وعلى مستوى منطقة طنجة الشرقية، يضيف المصدر، بلغت كمية النفايات التي تم جمعها 3644 طن، خلال اليوم الأول من العيد، قبل أن ترتفع إلى 5000 طن في اليوم الثاني، فيما بلغ مجموع النفايات التي تم جمعها بمنطقة طنجة الغربية، خلال نفس الفترة، ما يناهز 2000 طن.

وأشارت الجماعة إلى أن المصالح التابعة لها قامت بتوزيع أزيد من 2700 طن من المواد المطهرة لرش أماكن جمع النفايات وتحت الشاحنات، إضافة إلى رش مواد معطرة في نقط تجميع النفايات، بغية الحفاظ على نظافة المدينة.

وأكد المصدر ذاته أن عملية جمع النفايات تمت استنادا إلى مخطط عمل استباقي انخرط فيه كل المتدخلين المعنيين، مضيفا أنه تمت تعبئة العديد من الوسائل المادية والبشرية واللوجيستية لضمان نجاح هذه العملية.

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