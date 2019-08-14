ضبط ازيد من نصف طن من الحشيش بالجزيرة الخضراء يسائل نجاعة “سكانير” ميناء طنجة المتوسط

هبة بريس _ طنجة

كشف الموقع الرسمي للحرس المدني الإسباني اول امس الاثنين، عن إحباط عملية تهريب أزيد من نصف طن من مخدر الشيرا “الحشيش” بميناء الجزيرة الخضراء، داخل سيارة يقودها مغربي قادمة من ميناء طنجة المتوسط.

الموقع ذاته اضاف ان العملية تمت مع مصالح الجمارك بميناء الجزيرة الخضراء حيث اسفرت عن ضبط الشحنة الكبيرة التي قدرت ب505 كلغرام من الحشيش وتوقيف صاحب السيارة القادمة من ميناء طنجة المتوسط.

واردف المصدر ذاته ان السيارة اخضعت لتفتيش روتيني دقيق باستخدام الكلاب البوليسية المدربة، بعدما أثيرت شكوك حول توتر وتناقضات في الأجوبة لسائق السيارة المحلمة بالمخدرات حيث تم العثور بداخلها على 919 صفيحة حشيش حدد وزنها الإجمالي ب 505 كيلوغرام، تبلغ قيمتها المالية أكثر من 800000 يورو، كانت مدسوسة بعناية فائقة في تجاويف سرية أعدت خصيصا لهذا الغرض، تحت الهياكل المعدنية لأرضية العربة والجذع الجانبي، بالإضافة إلى وحدة التحكم، وقد تم حجزها لفائدة البحث القضائي المنجز، في حين تم وضع صاحب السيارة المعنية في الحراسة النظرية، إلى حين تقديمه إلى العدالة الإسبانية.

احباط السلطات الاسبانية لهذه العملية بعد مرورها من اجهزة المراقبة بالميناء المتوسطي لطنجة يطرح العديد من التساؤلات بخصوص نجاعة نظام المراقبة “بالسكانير” الذي يخضع من خلاله جميع المركبات للمسح وايضا للتفتيش اليدوي قبل صعودها للباخرة.

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