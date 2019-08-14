أكادير : إغلاق ملهى ليلي وتقارير قد تعصف بملاهي أخرى

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن والي جهة سوس ماسة، قد أعطى تعليماته الصارمة من أجل إغلاق أكبر ملهى ليلي معروف بمدينة أكادير،بناء على تقارير استعلاماتية لرجال عبد اللطيف الحموشي.

وحسب نفس المصدر، فقرار الإغلاق جاء بعد تقارير سوداء لعناصر المفتشية العامة للمديرية العامة للأمن الوطني والتي حلت مؤخرا بمدينة أكادير بتنسيق محكم مع فرقة الاستعلامات العامة المكلفة بالأماكن العمومية التابعة لولاية أمن والتي أتبثت أن هذا الملهى الليلي لايحترم القوانين المعمول بها ولا حتى دفتر التحملات الخاص بهذه الفضاءات الليلية.

وبحسب ما تسرب من التقارير الموضوعة بشأن الملهى، عدم احترامه مواقيت الفتح والاغلاق، إضافة إلى استقطاب قاصرين وقاصرات ، و عدم أداء الرسوم الضريبية والجمركية القانونية.

يذكر أن رجال الحموشي المكلفين بمراقبة الأماكن العامة شددوا على هذه الفضاءات خلال الآونة الأخيرة ووقفوا على جملة من الاختلالات والتي غالبا ما يستعمل من خلالها أصحابها تمويه المراقبين عن طريق استغلال رخصة واحدة لمحلات متعددة وغيرها .

ومن المنتظر أن تعصف تقارير تفتيشية أخرى لرجال الحموشي بعدد من الفضاءات والملاهي الليلية الأخرى التي باتت تشتغل خارج الإطار القانوني ولا تحترم بنود الرخص الممنوحة لها في هذا الإطار.

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