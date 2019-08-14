وجدة…خلاف بين عائلتين يخلف مصرع عشريني بمنطقة الكربوز

هبة بريس : وجدة

شهدت منطقة الكربوز التابعة ترابيا لقيادة بني خالد ( عمالة وجدة انجاد) ليلة امس الثلاثاء 13 غشت الجاري على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني بعد أن دهسه جاره بسيارته بعد خلاف بين عائلتين حول ممر طرقي.

وحسب مصادر مطلعة، فظروف الجريمة و التي كانت منطقة الكربوز مسرحا لها، مفاده ان خلاف وقع بين عائلتين تطور الى جريمة قتل بعد ان تعمد صاحب السيارة مقيم بالديار البلجيكية الى دهس الشاب ويرديه قتيلا، حيث فر هاربا إلى منزله القريب من مكان الحادث.

وفاة الشاب بعين المكان تطور الى مشاداة، بعد ان هاجمت عائلة الضحية منزل عائلة الجاني، قبل ان تتدخل تعزيزات كبيرة من رجال الدرك الملكي لتطويق المكان، حيث ثم اعتقال ثلاثة اشخاص على ذمة التحقيق ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث في النازلة.

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