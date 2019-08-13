الحجاج المتعجلون يتمون مناسكهم اليوم برمي الجمرات الثلاث وطواف الوداع

هبة بريس -

بدأ الحجاج المتعجلون الیوم الثلاثاء، ثاني أیام التشریق، بمغادرة مشعر منى بعد رمي الجمرات الثلاث متجھین إلى الحرم المكي الشریف لأداء طواف الوداع.

وتشمل مناسك الحجاج في الیوم الثاني من أیام التشریق رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بالترتیب بسبع حصیات یكبر الحاج مع كل حصاة في الفترة الممتدة من بعد زوال الظل حتى آخر اللیل.

ویسن للحاج ان یدعو عند الجمرتین الصغرى والوسطى، فیما یجوز للمتعجل أن ینفر من مشعر منى قبیل غروب شمس یوم 12 ذي الحجة، بينما يلزمه المبيت بحلول الغروب والرمي غدا الاربعاء.

ووجھت وزارة الحج والعمرة السعودیة عبر رسائل توعویة بضرورة الالتزام بمواعید ومسارات وجداول التفویج وبتعلیمات المسؤولین عنھا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية أن عدد الحجاج هذا العام بلغ مليونين و 489 ألف حاج وحاجة.

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