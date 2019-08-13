تعتبر جريمة… السعودية تحذر الوافدين والمغادرين من حيازة هذا المبلغ

نُشر بتاريخ :  2019-08-13 - 15:37
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هبة بريس - وكالات

حذرت النيابة العامة السعودية، المسافرين من وإلى المملكة، بضرورة الإفصاح عن أي مبالغ بحوزتهم تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى.

نبهت النيابة المسافرين في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” جاء فيها: “أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جرائم غسل أموال، والتي تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

يشار إلى أن المحاكم كانت تسلمت عددا من حالات مماثلة ضبطت في المطار وأحيلت إلى النيابة ثم للمحكمة بتهم شبه غسل أموال، وذلك لحملهم مبالغ كبيرة تزيد عن المسموح به، دون الإفصاح عنها، وفقا لصحيفة “المال” السعودية.

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2 تعليقان

  1. مصطفى مغربي

    في 18:11

    ومادا عن الأموال التي تأخدونها إلا إسبانيا ؟

  2. محمد

    في 22:11

    وماذا عن 440مليار التي أخذها ترامب

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