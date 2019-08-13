مصرع شخص أضرم النار في جسده بمراكش

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان ستيني أقدم قبل قليل من صباح اليوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الاضحى، على الانتحار باضرام النار في جسده بمنزل اصهاره بشارع العيون بحي ازلي بمراكش.

ولفظ الشخص أنفاسه الأخيرة متأثرا بالحروق الخطيرة التي اصيب بها جراء اقدامه على اضرام النار في جسده امام صدمة اسرة زوجته وأبنائه الثلاثة.

وحلت بعين المكان عناصر الدائرة الأمنية 12 والسلطات المحلية بالملحقة الادارية ازلي واعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة قبل أن يلتحق بهم عناصر الشرطة العلمية والتقنية التي فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات الحادثة الخطيرة.

وإلى ذلك، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بناء على تعليمات النيابة العامة بالمحكمة المختصة بمراكش.

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