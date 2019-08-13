طالب المشاركون بها بفتح الحدود المغربية الجزائرية .. وقفة سلمية بالمركز الحدودي العقيد لطفي

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت اللجنة الجزائرية من أجل فتح الحدود البرية الجزائرية المغربية صباح اليوم الثلاثاء 13 غشت الجاري على الساعة العاشرة صباحا ، وقفة سلمية رمزية بالنقطة الحدودية العقيد لطفي .

و حسب بيان اللجنة الجزائرية ويتوفر موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه مر ربع قرن على اغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر وبعد معاناة الشعبين من هذه الوضعية الغير الطبيعية وبعد صبرهما الطويل، وبعد المبادرة التي اطلقها فاعلون جزائريون تدعو إلى إعادة بناء علاقة جزائرية مغربية منفتحة على التعاون الخلاق، وما لاقته من تجاوب شعبي.

وتشكلت على اثر ذلك لجنة جزائرية تدعو إلى وقفة رمزية بالعقيد لطفي تطالب فيها الحكومتين الجزائرية والمغربية بفتح الحدود البرية حتى يمارس الشعبان حقهما في التنقل وصلة الرحم المجد والخلود للشعبين الشقيقين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0