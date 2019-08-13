الملك سلمان: في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة

هبة بريس - وكالات
أقام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الاثنين في الديوان الملكي بقصر منى حفل الاستقبال السنوي الذي تحضره ثلة من الشخصيات السياسية العربية والإسلامية المهمة.
وقال الملك سلمان خلال كلمة ألقاها على الحضور: “أهنئكم بعيد الأضحى المبارك يوم الحج الأكبر، أعاده الله على الجميع بالخير والبركات”.
وأكد على أن المملكة حرصت على تسهيل الحج على المسلمين من خلال رعايتهم والحرص على سلامتهم، كما تم تسخير كل ما يعينهم على أداء حجهم، وفق مشاريع متكاملة تهدف إلى تيسير أداء الحج.
وأضاف العاهل السعودي: “في الحج تتجلى دعوة الإسلام الجوهرية في وحدة الأمة كما في هذا التجمع الكبير، وفي إقامتهم في هذه المشاعر المقدسة في زمان ومكان واحد، ملبين دعوة ربهم لحج البيت العتيق، تاركين خلفهم متاع الدنيا وزخرفها”.
وتقدم حضور الحفل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، رئيس وزراء جيبوتي عبد القادر كامل محمد، رئيس الوزراء الغيني إبراهيم كاسوري فوفانا، رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، رئيس الحزب الحاكم المسؤول عن شؤون الحج في موريشيوس شوكت سودهن، رئيس حزب عدالة الشعب الماليزي أنور إبراهيم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة التنمية لشؤون المرأة والأسرة والمجتمع في ماليزيا الدكتورة عزيزة بنت وان إسماعيل، ورؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية.
موح
في 11:51
وحدة الأمة. عن أي وحدة يتكلم هذا المخبول. رأس التفرقة والانقسام والظلم والفساد داخل العالم الإسلامي تعليق لن يعجب الكثيرين
مغربي
في 12:50
وحدة الامة هي تقسيم اليمن و محاصرة قطر و معاداة ايران و مساندة الطواغيت في مصر و ليبيا و السودان و معاداة كل ما هو اسلامي و محابات اليهود
مغربي
في 14:28
عن اي وحدة يتحدث هذا هل هي تقسيم اليمن او حصار قطر او معاداة ايران و موالات الصهاينة او اعدام الشرعية بمصر و مساندة المجرمين بالسودان و ليبيا و حصار غزة ووووو عندما يعود الاسلام من جديد فحينها سنتحدث عن الوحدة
قربوش
في 16:52
شكرا اصحاب التعليقات قلتم كل شيء
Mr x
في 18:17
ربما يتكلم عن عهد الخلافة .أما الآن نرى الخونة فوق الكراسي يتآمرون على المسلمين وعلى أراضيهم ويهتكون اعراضهم ويسرقون ثرواتهم .مادا فعلوا لنا حكامنا لا شئ يدكر جهل فقر بطالة قتل وزد