انقطاع الماء يعكر أجواء عيد الأضحى عند أهالي بعض الأحياء بفاس

خالد العروسي – هبة بريس

استفاق سكان منطقة النرجس سي وحي الأمل و حي الرياض بفاس، صباح يوم عيد الأضحى الفضيل، على انقطاع الماء الصالح للشرب عن منازلهم وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة ، مما خلف موجة من الاحتقان والاستياء لدى أهالي هذه المناطق.، خصوصا وأن يوم عيد الأضحى يتطلب استعمال الماء الصالح للشرب بكمية كبيرة .

وتسبب انقطاع الماء في إفساد فرحة العيد و تحويلها عند عدد من العائلات إلى كابوس وجحيم، بعدما اضطروا لشراء بعض القارورات المعدنية وقطع مسافات لجلب الماء من الأحياء المجاورة من أجل إتمام عملية التنظيف “للدوارة” وأضحية العيد.

وقال ناشط بالمجتمع المدني بفاس في تصرح ل ” هبة بريس ” أن انقطاع الماء الصالح للشرب في مثل هذه المناسبات لا يقبل أي تبرير، لا سيما أن المسؤولين عن هذه المناطق لم يقوموا بأي مجهودات لتدارك الكارثة ، ولم يقدم أي مسؤول عن قطاع الماء بفاس، أي معطى يوضح سبب الانقطاع المفاجئ ، مطالبا من المسؤولين عن القطاع بضرورة نهج سياسة تواصلية مع الساكنة المحلية، وإخبارها بمثل هذا الانقطاع قبل وصول وقته. معززا قوله بتساؤل : ما ذنب المواطن الذي يؤدي واجباته اتجاه الوكالة وتحرمه من الماء يوم العيد ؟

وفي نفس السياق ،عبر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تذمرهم الشديد واستيائهم العميق من إقدام المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بفاس على قطع الماء عن منازلهم دون إخبار مسبق، حيث سموا هذا الفعل بسياسة اللامبالاة التي يوليها المسؤولون بالمدينة لتوفير حاجيات وضروريات المواطنين، خصوصا في مثل هذه المناسبة التي يكثر فيها الطلب على الماء، وتتزايد حاجة الناس له لتنقية الأضحية من المخلفات وغسلها في ظروف جيدة

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