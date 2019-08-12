ايت ملول : مطالب مدنية بوقف احتفالات كرنفال” بيلماون”

ادريس بن براهيم – هبة بريس

طالبت جمعية الجيل الجديد بمدينة أيت ملول التابعة بإقليم انزكان ايت ملول من رئيس المجلس الجماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بمنع كرنفال “بيلماون بودماون”، أحد أعرق الاحتفالات بسوس و الذي يتزامن مع عيد الأضحى ويقام كل سنة بحديقة حي أكدال .

و عزت الجمعية في مراسلتها لرئيس مجلس المدينة اعتراضها للكرنفال ،الى أن احتفالات بيلماون بودماون التي تشهدها حديقة حي أكدال بأيت ملول، خلال أيام عيد الأضحى، تتسبب في “تضرر الساكنة من الضجيج والصراخ”، منبهة في ذات السياق الى أن ذلك يقع بموازاة مع “أمور تخل بالحياء العام، من قبيل تعاطي المخدرات والصراعات الثنائية المؤدية للوفاة”، على حد قول البيان .

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