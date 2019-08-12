ايت ملول : مطالب مدنية بوقف احتفالات كرنفال” بيلماون”

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ادريس بن براهيم – هبة بريس
طالبت جمعية الجيل الجديد بمدينة أيت ملول التابعة بإقليم انزكان ايت ملول من رئيس المجلس الجماعي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية بمنع كرنفال “بيلماون بودماون”، أحد أعرق الاحتفالات بسوس و الذي يتزامن مع عيد الأضحى ويقام كل سنة بحديقة حي أكدال .
و عزت الجمعية في مراسلتها لرئيس مجلس المدينة اعتراضها للكرنفال ،الى أن احتفالات بيلماون بودماون التي تشهدها حديقة حي أكدال بأيت ملول، خلال أيام عيد الأضحى، تتسبب في “تضرر الساكنة من الضجيج والصراخ”، منبهة في ذات السياق الى أن ذلك يقع بموازاة مع “أمور تخل بالحياء العام، من قبيل تعاطي المخدرات والصراعات الثنائية المؤدية للوفاة”، على حد قول البيان .
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قامون
في 19:19
نعم يجب منع هذا الكرنفار الوسخ, لايأتينا الا بكثرت الجرائم والمنكرات, زيادة على ذلك مخالفته لهذه الشعيرة الدينية, فهل من مجيب؟
المهدي السوسي
في 19:25
الشيء الوحيد الذي يضر بساكنة آيت ملول و أكادير هو التسيير الفاشل لحزب الجهالة و التعمية تجار الدين لشؤون المدينة خلال 8 سنوات و تدهور الأحوال الاقتصادية و الاجتماعية فيها بسرعة البرق منذ وصول الملتحين للسلطة
اما هذه الجمعية المزعومة واضح أنها من جمعيات الاستعراب الإسلاموي التي تعادي الهوية الأمازيغية للمنطقة وللمغرب بصفة عامة. و لكن محاولاتهم فاشلة. الهوية الأمازيغية كانت قبلهم وستبقى بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بينما ستزول الأحزاب المتاجرة بالدين إلى مزبلة التاريخ