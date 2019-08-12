أكادير : مختل يحمل مصحفا ويردد مع الخطيب في صلاة العيد

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجد المصلين بمدينة أكادير، صعوبة بالغة في الاستماع الى خطبة العيد، بسبب ” الازعاج ” الذي أبداه مختل عقلي، وهو يردد التكبير بصوت قوي أكثر من مكبر صوت الخطيب، مما جعل الاجواء تشبه السنة الماضية، وهي الفترة التي يتردد فيها” المختل” على ” المصلى” من أجل مشاركة المصلين عملية ” التكبير” .

وبدرهم المصلين، هناك من إنزعج من تصرف ” المختل” وهناك من دعا له بالشفاء من سقمه، لعله يوما ما يعود الى رشده، خصوصا أن هذا الاخير يعرفونه الاهالي، ويتجاوزون ” إزعاجه” .

لكن أن تقف السلطات المحلية موقف المتفرج، ولا تقوم بمهامها بتوقيف ” المختل” وإحالته على المستشفى من أجل العناية به، وحمايته من بطش ” المعتدين”، يتم تركه كل سنة، يتقدم للمصلى من أجل القيام بنفس الافعال، وإزعاج المصلين في يومهم الروحي، رغم انهم اعتادوا ظهوره في كل صلاة عيد.

و تمكن الخطيب والمصلون من تجاوز اللحظة، وانطلق الخطيب في إلقاء الخطبة الثانية، ما منع الشاب الذي كان يحمل مصحفا بيده ويتحرك يمينا وشمالا و رافعا صوته أحيانا، من مواصلة تحركاته.

هذا وتمكن أزيد من 170 ألف من المصلين الأكاديريين، من تأدية صلاة عيد الأضحى بعدد من الاماكن التي وضعها المجلس البلدي لأكادير ، ومرت الاجواء الصباحية في ظروف جيدة بدون تسجيل أية حالة ارتباك في موعد بداية الصلاة، أو حصول حوادث تربك هذه الشعيرة الدينية الهامة بفضل جهود المصالح الأمنية والمجتمع المدني.

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