البرلمان يخصص ازيد من 200 مليون لشراء أضاحي العيد لموظفيه

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هبة بريس _ الرباط
أكدت مصادر مطلعة، أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية ضخمة من أجل شراء أكباش عيد الأضحى المبارك لموظفي الغرفتين بمعدل 3000 درهم لكل موظف.
وكشفت المصادر ذاتها أن رئيسي البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماش أشرا على لوائح الموظفين وأعضاء الديوان ورؤساء المصالح والأقسام والمدراء والمتعاقدين الذين سيتوصلون من جمعيتي الأعمال الاجتماعية بـ3000 درهم كدعم للموظفين لشراء أضاحي العيد.
وأضافت المصادر ذاتها ان لوائح المستفيدين تضم عددا من الموظفين والمستشارين الأشباح الذين لا يظهرون إلا في هكذا مناسبات وهو ما طرح العديد من علامات الإستفهام خصوصا وان هذه الفئة لا تدخل ضمن محدودي الدخل أو حتى الفئة المتوسطة نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضونه.
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عبد المالك
في 20:51
من تلك القبة توزع الغنائم على جميع افراد البرلمانيين والمستشارين وأعضاء الحكومة والمسؤولين في جميع القطاعات الوزارية ورئساء الاحزاب والاشباح من دويهم.(انها اموال الشعب التي لا يحاسبون عليها في الدنيا ولكن في الآخرة التي لا ينفع فيها لا مال ولا بنون سيسألون عنها امام الخالق.
ومن تلك القبة ايضا تكبح الطبقة المتوسطة والضعيفة (ان الله يمهل ولا يهمل).
حجوج حجوج
في 20:52
لقد تم تكذيب هذا الخبر من طرف السيد رشيد حموني البرلماني عن دائرة ميسور في صفحته.
عزالدين
في 21:00
وكسيوهم وشريو ليهم العاب وعطيهم 100درهم الواحد باش تقهواو رآه معندهومش
مصطفى
في 21:06
و هل دفعتم نفس المبلغ لكل المغاربة.
كلكم راع و كل راع مسؤول عن رعيته.