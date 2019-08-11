البرلمان يخصص ازيد من 200 مليون لشراء أضاحي العيد لموظفيه

هبة بريس _ الرباط

أكدت مصادر مطلعة، أن مجلسي البرلمان خصصا ميزانية ضخمة من أجل شراء أكباش عيد الأضحى المبارك لموظفي الغرفتين بمعدل 3000 درهم لكل موظف.

وكشفت المصادر ذاتها أن رئيسي البرلمان الحبيب المالكي وحكيم بنشماش أشرا على لوائح الموظفين وأعضاء الديوان ورؤساء المصالح والأقسام والمدراء والمتعاقدين الذين سيتوصلون من جمعيتي الأعمال الاجتماعية بـ3000 درهم كدعم للموظفين لشراء أضاحي العيد.

وأضافت المصادر ذاتها ان لوائح المستفيدين تضم عددا من الموظفين والمستشارين الأشباح الذين لا يظهرون إلا في هكذا مناسبات وهو ما طرح العديد من علامات الإستفهام خصوصا وان هذه الفئة لا تدخل ضمن محدودي الدخل أو حتى الفئة المتوسطة نظرا للراتب الكبير الذي يتقاضونه.

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