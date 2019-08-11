” السجون ” توفد لجنة للتحقيق في فرار سجين معتقل بطنجة

هبة بريس ـ الرباط

أوفدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص حادث فرار سجين معتقل بالسجن المحلي طنجة 1.

وذكر بلاغ للمندوبية، لها اليوم الأحد، أن “السجين (س.ز)، المعتقل بالسجن المحلي طنجة 1، قد تمكن من الفرار من هذه المؤسسة صباح أمس السبت على الساعة السادسة صباحا”.

وأضاف البلاغ أن المندوبية العامة “أوفدت إلى هذه المؤسسة لجنة بحث مركزية من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”.

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