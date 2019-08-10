مندوبية السجون تفتح تحقيقا في هروب نزيل بطريقة “هوليودية” من سجن طنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلاغا تؤكد فيه هرب أحد السجناء من سجن طنجة المحلي المعروف “بسات فيلاج” صباح اليوم السبت.

وحسب بلاغ مندوبية السجون، فإن السجين (س.ز) أقدم على عملية الهروب في تمام الساعة 6 صباحا.

وأوفدت المندوبية العامة لجنة بحث مركزية إلى هذه “من أجل إجراء تحقيق دقيق وشامل بخصوص هذا الحادث، وذلك من أجل معرفة ظروف وملابسات عملية الفرار المذكورة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة”.

وعمت حالة من الاستنفار القصوى سجن “السات فيلاج” المحلي بمدينة طنجة بعدما تمكن نزيل من الفرار صباح اليوم السبت بطريقة وصفت “بالهوليودية”.

وحسب مصادر متطابقة فالنزيل يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من ضواحي طنجة، حيث يقضي عقوبة سجنية مدتها 12 سنة، من اجل تهم مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية، تمكن من العرب بعد تكسير قضبان زنزانته، ونجح في التسلل الى الخارج عبر السطح.

وخلف الحادث حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف الأجهزة الامنية، ممثلة في الشرطة والدرك الملكي، التي اطلقت عملية بحث عن السجين الفار.

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