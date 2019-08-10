انقطاعات الكهرباء تقض مضجع ساكنة إقليم تارودانت

ادريس بن براهيم-هبة بريس

إقتراب عيد الأضحى كمناسبة دينية للاحتفاء و لم شمل الأسر التي تباعدت بفعل العمل و الحياة اليومية في دواوير اقليم تارودانت ،عكر صفوه انقطاعات جديدة للكهرباء في عدة دواوير بالإقليم ، فقد شهد مركز اغرم امس انقطاعا في عز الليل و كذالك دواوير أخرى من المناطق الخلفية للمركز ،اضافة الى مركز تناوت و نواحيه .

هذه الظاهرة لم تعد جديدة على الاقليم فقد دفعت سابقا الى عدة احتجاجات من طرف المواطنين و الفلاحين الذين اكتووا باداء فاتورة الخسائر المادية بدل فاتورة الكهرباء ، بل أن الأمر تجاوز ذلك الى سؤال برلماني طرحه البرلماني عن حزب العدالة و التنمية مصطفى الكردي في ابريل من السنة الماضية ،و تساء البرلماني عن الاجراءات الاستعجالية لتقوية محولا تالوين اكلي و إنهاء مشاكل الفلاحين و المواطنين على حد سواء.

لكن على الرغم من كل النداءات لازالت الاذان تتسم بالصم اتجاه مطالب صغيرة متعلقة بسير الحياة العادية للساكنة الذي تتواصل معاناتها مع الاتقطاعات المتكررة و التي تقض مضجع أزيد من 300 ألف نسمة باقليم تارودانت .

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