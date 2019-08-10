مراكش: اخشيشن يوظف الامكانيات المالية للجهة في صراعه مع مناصري شرعية بنشماش

ضاهر محمد؛ مراكش

بلغت حدة الصراع بين الرفاق المتصارعين داخل حزب الأصالة والمعاصرة الى حدود توظيف مجموعة اخشيشن رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي للإمكانيات المالية للجهة لمحاربة كل من تخندق في صف الداعمين لتيار الشرعية بحزب الأصالة و المعاصرة.

هده المعطيات أكدها حميد بنساسي رئيس لجنة السياحة والصناعة التقليدية في تدوينة نشرها على واجهة حائطه بالعالم الأزرق مبرزا في الآن ذاته ان المتمردين عن الشرعية يسعون الى مماطلة في تنفيذ برنامج تنموية تستهدف الدوائر الانتخابية لمعاقل احمد التويزي النائب الثالت للرئيس و هشام المهاجري كاتب المجلس الى جانب ميلودة حازب النائبة الرابعة للرئيس.

وأفاد حميد بنساسي في مضمون تدوينته أنه رغم هده الإمكانيات الهائلة لم يستطيع رئيس الجهة و رئيسه استمالت مناضلي الحزب للتمرد على الشرعية لأنهم يعرفون حق المعرفة من يقتني سيارات النقل المدرسي و الشاحنات و ينجز المشاريع بضعف ثمنها سيبيعهم غدا بابخس ثمن واستطرد تدوينته بالسخرية من سياسة اخشيشن بالقول:” لكن كل ما استطاعا فعله هو تغير اسم جهة مراكش- اسفي إلى جهة أجي هاك لتكميم الأفواه و إسكات الأصوات و تجفيف الاقلام”.

وختم منشوره الفاسسبوكي بتوجيه كلامه لرئيس الجهة أحمد اخشيشن ” السيد الرئيس إدا كنت تملك و تستغل سيارات فاخرة فأنا سأقتني دابة كوسيلة نقل للتردد على الجهة لممارسة مهام على أحسن وجه”.

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