رسميا.. الجامعة تتعاقد مع شركة “بوما” للألبسة الرياضية

هبة سبور – شفيق عنوري

تعاقدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الجمعة، مع شركة “بوما”، لتكون المزود الرسمي للمنتخبات الوطنية بالملابس والمعدات الرياضية في الفترة المقبلة.

وكشفت الجامعة في بلاغ على موقعها الرسمي، أن عقدها مع “بوما”، يمتد إلى غاية 2023، حيث ستزود الشركة المنتخبات الوطنية بالملابس والمعدات الرياضية.

وجاء تعاقد الجامعة مع الشركة المذكورة، بعد دراسة العروض المقدمة من طرف لجنة متخصصة، قبل حسم الاختيار والتوقيع لـ”بوما”.

وكشفت الجامعة في بلاغ على موقعها الرسمي، أن القيمة المالية للعقد الذي يربطها بـ”بوما” تضاعفت بالمقارنة مع شركة “أديداس”، التي كانت المزود الرسمي للمنتخبات الوطنية بالمعدات والملابس إلى غاية نهاية عقدها في الـ30 من يونيو الماضي.

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