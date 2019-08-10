طالبة تتفاجئ ب ”ترسيبها“ بامتحان الولوج لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‎

هبة بريس - الرباط

تفاجأت طالبة حاصلة على الباكالوريا بمعدل 17,76 شعبة العلوم الفيزيائية، برسوبها بامتحان الولوج لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، تحت حجة غيابها عن الامتحان الشفوي بالرغم من حضورها واجتيازه يوم 2019/07/27.

وكشف والد الطالبة حادي ح، من خلال شكاية وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، بحكم أن المعهد المذكور تابع لمصالح الوزارة، موضحا بأن نجلته اجتازت الامتحان الكتابي وتفوقت به، وتم استدعاؤها فيما بعد لاجتياز الامتحان الشفوي يوم 2019/07/27 غير أن النتائج النهائية يوم 2019/07/30، كشفت عن غياب اسم ابنته من لائحة الناجحين.

وأضاف صاحب الشكاية، أنه وعند استفساره عن سبب الرسوب أخبروه أنه ابنته كانت غائبة يوم الامتحان الشفوي ، مع العلم أن الأخيرة ”دخلت للمعهد واجتازت بقسم géomagnétique بقاعة 11 رقم المقعد 222“ وهي معلومات يقول والد الطالبة بأنه لا يمكن معرفتها إلا إذا تم اجتياز الامتحان وهو دليل كافي على اجتياز ابنته الامتحان الشفوي .

وطالب صاحب الشكاية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات، عزيز اخنوش بالتدخل للتحقيق في الموضوع الخطير مؤكدا على أن إبنته على أتم الاستعداد للتعرف على جميع الأساتذة الذين أشرفوا على امتحانها وحتى الأسئلة التي تم طرحها.

وختم صاحب الشكاية مناشدا الوزير مجددا للتدخل مشيرا إلى أن ابنته تعيش على وقع أزمة نفسية خطيرة جراء هذا الموضوع، خصوصا وأن هدفها اتمام دراستها الجامعية بمعهد يليق بمستوى النتائج الجيدة التي تحصلت عليها .

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