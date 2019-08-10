طالبة تتفاجئ ب ”ترسيبها“ بامتحان الولوج لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ‎

هبة بريس - الرباط
تفاجأت طالبة حاصلة على الباكالوريا بمعدل 17,76 شعبة العلوم الفيزيائية، برسوبها بامتحان الولوج لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، تحت حجة غيابها عن الامتحان الشفوي بالرغم من حضورها واجتيازه يوم 2019/07/27.
وكشف والد الطالبة حادي ح، من خلال شكاية وجهها لوزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز اخنوش، بحكم أن المعهد المذكور تابع لمصالح الوزارة، موضحا بأن نجلته اجتازت الامتحان الكتابي وتفوقت به، وتم استدعاؤها فيما بعد لاجتياز الامتحان الشفوي يوم 2019/07/27 غير أن النتائج النهائية يوم 2019/07/30، كشفت عن غياب اسم ابنته من لائحة الناجحين.
وأضاف صاحب الشكاية، أنه وعند استفساره عن سبب الرسوب أخبروه أنه ابنته كانت غائبة يوم الامتحان الشفوي ، مع العلم أن الأخيرة ”دخلت للمعهد واجتازت بقسم géomagnétique بقاعة 11 رقم المقعد 222“ وهي معلومات يقول والد الطالبة بأنه لا يمكن معرفتها إلا إذا تم اجتياز الامتحان وهو دليل كافي على اجتياز ابنته الامتحان الشفوي .
وطالب صاحب الشكاية وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياة والغابات، عزيز اخنوش بالتدخل للتحقيق في الموضوع الخطير مؤكدا على أن إبنته على أتم الاستعداد للتعرف على جميع الأساتذة الذين أشرفوا على امتحانها وحتى الأسئلة التي تم طرحها.
وختم صاحب الشكاية مناشدا الوزير مجددا للتدخل مشيرا إلى أن ابنته تعيش على وقع أزمة نفسية خطيرة جراء هذا الموضوع، خصوصا وأن هدفها اتمام دراستها الجامعية بمعهد يليق بمستوى النتائج الجيدة التي تحصلت عليها .
غير معروف
في 16:05
الله يُبين الحق
عبدالواحد البيضوري
في 16:14
نعم هو جحيم الباك ببلادنا
كيف يعقل ان طالبا تفوق بمعدل كبير وتفوق كتابيا في المبارات الكتابية ولم يتوفق شفويا
الجواب مفهوم لان الاسءلة الشفوية تكون خارجة عن الدراسة او التكوين
وفي مجال الثقافة العامة
فكيف لتلميذة ان تتوفق في جواب على سؤال من أسألة المقاهي ويحسب سؤال في الثقافة
على سبيل المثال من هو البلد الذي سيحتضن كأس العالم القادم
او سؤال طرح اخيرا بشرط من طارحه
حاولي ان تشعرينني بنفس المشاعر التي يحس بها الجمهور أمام ام كلثوم
علما ان الثلميذة لا تستمع لام كلثوم ولا للأغاني الشرقية وليست من جيلها
حقيقة فمرارة الباك أقوى من مرارة البطالة
من مت
في 17:36
يجب على السيد الوزير ان يرغم على ادارة المعهد ان تلتزم بنشر نقط المنتقين ونقط الناجحين كما تفعل بعض المدارس العليا حتى يقطع الطريق امام ابوك صاحبي
Anonyme iav
في 23:10
L’oral ne se fait pas au géomatique , et y’a pas de numéro de place dans l oral
Alors elle a du se tromper, elle n’a sûrement passé que l’écrit et elle a raté
l’oral .. enfin je pense
Mais ce qui est sûr est que l iav ne peut pas se tromper dans un truc pareil
مواطن مغربي
في 00:31
للاسف هذا هو بلدنا ؟ المسؤولين منعدمين الضمير يريدون فقط ابناءهم من يطمح ويحلم ، في حين اولاد الشعب يكدون ويجتهدون وفي الاخير تعلق آمالهم في حبال منشورة . فسيدنا محمد السادس نصره الله وايده يلح دائما في خطاباته على تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساوات بين ابناء الشعب . فمثل هده التصرفات تجعل من اولادنا يفكرون في الهجرة وتتمة الدراسة لان الابواب مفتوحة في وجه الجميع . مناداتي للمسؤولين دراسة شكايات المواطنين وابعاد المحسوبية والزبونية اذا اردتم مغرب مزدهر ومنفتح على العالم……
اطلب بصفتي غيور على ابناء بلدي تدخل السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية بإعطاء اوامره بفتح بحث في ملف مستقبل هذه الطالبة والله لا يضيع اجر من احسن عمله .