مجهودات آنية لعمالة جرسيف لمواجهة ندرة الماء

هبة بريس ـ الرباط

في إطار العمل الإستباقي الذي تقوم به المصالح المختصة بعمالة جرسيف من أجل الإستجابة لحاجيات مدينة جرسيف من المياه و مواجهة الإستهلاك المتزايد لهذه المادة بمناسبة فصل الصيف، فقد تم العمل على حفر ستة آبار إستكشافية.

و قال بلاغ لعمالة إقليم جرسيف ” أنه تبين أن بئرا واحدة فقط تستجيب للمعايير الصحية و قد تم ربطها بالشبكة، كما قامت المصالح ذاتها بحفر بئر قرب حي حمرية بلغ صبيبه 5 لترات في الثانية و إستغلال مياهه مرتبط فقط بإنتظار صفاء مياهه من الأتربة العالقة بها ”

كما تعمل المصالح المديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإجراء تحاليل بالوقت الحالي على مياه مجموعة من الآبار المستعملة للسقي و ذلك للتأكد من جودتها في أفق ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب خلال يوم الأحد 11 من شهر غشت الجاري.

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ خطة بديلة في حالة صدور نتائج مخبرية سلبية، فقد عملت مصالح عمالة جرسيف بالموازاة مع البرمجة الدورية لتزويد أحياء المدينة بمياه الشرب بنظام التناوب التي تسهر عليها مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء-على تخصيص مجموعة من الصهاريج المتنقلة بجميع الأحياء و الدواوير لتغطية أي خصاص في هذا المجال.

كما تم إحداث خلية للإتصال و التواصل بالعمالة تحت إشراف السيد باشا المدينة بهدف التفاعل و الإستجابة مع طلبات المواطنين في هذا المجال.

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