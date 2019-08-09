المتطوعات البلجيكيات..جواب السفير البلجيكي على اعتذار البرلمالني العسري

هبة بريس ـ الرباط

وجه السفير البلجيكي بالمغرب، ترنتيسو مارك، رسالة جوابية على اعتذار البرلماني علي العسري عن انتقاده لقيام متطوعات بلجيكيات بعمل خيري في منطقة تارودانت وهن يرتدين سراويل قصيرة.

وقال السفير، في رسالته التي نشرها الموقع الرسمي لحزب “البيجيدي” : “توصلت باعتذار السيد العسري فيما يخص التصريحات المنسوبة إليه. أشكره على ذلك”، وزاد مستطردا “من البديهي أن السفارة لم تخلط بين التعليقات التي نسبت إلى السيد العسري والهذيان الإجرامي لشخص فقد المعنى الحقيقي للأخلاق الدينية”.

وأضاف السفير “أعتقد أن هذا التصحيح سيساهم في إعادة الهدوء والتعقل إلى هذا النقاش”.

وكانت تدوينة البرلماني علي العشري قد أثارت جدلا واسعا عندما تساءل عن الهدف من قيام هؤلاء المتطوعات بعملهن الخيري وهن يرتدين سراويل قصيرة، مطالبا بالتحقق من هدفهن الحقيقي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0