الصور الأولى لحفل جينيفر لوبيز في مصر

هبة بريس

انطلق الآن أول حفل غنائي للمطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، في مصر، الذي تحييه في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

وأطلت لوبيز في حفلها الأول بمصر، مساء اليوم الجمعة، بنفس الزي الذي اعتادت على ارتدائه في جولتها الغنائية “It’s My Party”.



وقبل صعود جينيفر لوبيز على المسرح، أحيا الدي جي العالمي “رودج” فقرة موسيقية، أشعل بها حماس الجمهور، الذي ارتدى الملابس البيضاء، بناءا على طلبات منظم الحفل اللبناني، ربيع مقبل.

وبدأت التحضيرات للحفل منذ صباح اليوم الجمعة، إذ قامت الشركة المنظمة له، ببناء واحد من أكبر المسارح في مصر، لكي يناسب ظهور لوبيز الأول في مصر، والذي يتسع لـ20 ألف مشاهد.

كما حضر من المشاهير حفل جينيفر لوبيز، المطرب المصري، محمود العسيلى، ورجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، وعمرو منسى مدير مهرجان الجونة، واللبنانية رزان مغربى، وإيمان العاصى، والمطربة مروة نصر، وبسمة وهبى والفنانة دينا.

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